فاجأت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت مرتدية روب متوسط الطول باللون الأصفر.

واعتمدت شمس الكويتية تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وكانت شمس أثارت جدلاً بحديثها عن الزواج وسبب رفضها المستمر لتكرار التجربة، مؤكدةً أن معظم المتقدّمين لطلب يدها هم من الشبان الصغار، والذين لا يدركون أن عمرها الحقيقي هو 43 عاماً.