أوضح الدكتور عبد الهادي العوفي الأستاذ المشارك بقسم الأحياء في جامعة طيبة عن اكتشاف نوع جديد من العقارب السوداء شمال العلا.
وقال العوفي “لأول مرة في العالم، اكتشاف نوع جديد من العقارب السوداء بعد دراسة بحثية مشتركة جرى خلالها جمع 12 عقربا من شمال العلا”.
وأضاف العوفي بأنه يتم الآن إجراء بحث واسع ومكثف داخل المدينة، لاكتشاف باقي الأنواع الجديدة.
وتابع العوفي أن الاكتشاف يعد هو الأول من نوعه على مستوى العالم، مما يثبت أن المملكة تسير على نهج الدول المتقدمة في تخصصات الأبحاث العملية الدقيقة.
فيديو | الأستاذ المشارك بقسم الأحياء في جامعة طيبة د. عبد الهادي العوفي: لأول مرة في العالم.. اكتشاف نوع جديد من العقارب السوداء بعد دراسة بحثية مشتركة جرى خلالها جمع 12 عقربا من شمال العلا #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/07AGv5fcVu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2023
البلاد مليئة بحيوانات وقوارض وغيرها بما لا يعرفها البعض
امحق اكتشاف