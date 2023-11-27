أوضح الدكتور عبد الهادي العوفي الأستاذ المشارك بقسم الأحياء في جامعة طيبة عن اكتشاف نوع جديد من العقارب السوداء شمال العلا.

وقال العوفي “لأول مرة في العالم، اكتشاف نوع جديد من العقارب السوداء بعد دراسة بحثية مشتركة جرى خلالها جمع 12 عقربا من شمال العلا”.

وأضاف العوفي بأنه يتم الآن إجراء بحث واسع ومكثف داخل المدينة، لاكتشاف باقي الأنواع الجديدة.

وتابع العوفي أن الاكتشاف يعد هو الأول من نوعه على مستوى العالم، مما يثبت أن المملكة تسير على نهج الدول المتقدمة في تخصصات الأبحاث العملية الدقيقة.