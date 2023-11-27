تزوَّجت ابنة تاجر سيارات أمريكي معروف تدعى مادلين بروكواي من رجل أعمال باحتفالات استمرت على مدار5 أيام في مدينة الأضواء.

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وتكلفته أكثر 50 مليون دولار.

وتضمنت الاحتفالات عرضًا لفرقة “مارون 5” الشهيرة، وعشاءً ترحيبيًّا في دار الأوبرا بباريس، وغداءً خاصًّا في جناح “شانيل هوت كوتور”، وإقامة ليلة واحدة في قصر فرساي التاريخي.

وبدأ الاحتفال في متجر “شانيل”، حيث دخلت العروس مرتدية فستانًا أبيض، وحذاءً أسود مزينًا بالزهو، ثم توجه العروسان إلى قصر فرساي الشهير، إذ حرصا على القيام بجولة خاصة، انتهت بليلة خاصة في فندق Le Grand Contrôle التابع للقصر، والذي تتراوح أسعار ليلة واحدة فيه بين 2400 و 14200 دولار.