أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال ، أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة نافباخور الأوزبكي غداً في البطولة الآسيوية .

وقال جيسوس في المؤتمر الصحافي ، “أنا لست قلقًا من أي شئ ، فأنا أحب التحديات دائمًا واستمتع بها ، فنحن نحترم خصمنا نافباخور ولكن هدفنا هو الصدارة”.

وأضاف : ” نحن في فترة مختلفة عن مباراة نافباخور الأولى التي أقيمت بالرياض ، تحسننا كثيراً على المستويين الهجومي والدفاعي ، ونريد أن نظهر هذا الأمر على أرض الملعب” .

ويُذكر أن الهلال سيواجه نظيره نافباخور الأوزبكي ، غداً الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.