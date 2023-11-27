شهدت الهند جريمة مروعة ، حيث أقدمت امرأة شابة على ضرب وكسر فك زوجها نتيجة لعدم احتفاله بيوم ميلادها .

ووفقا للتحقيقات الأولية ، فقد نشأ النزاع بين الزوجين بسبب عدم احتفال الزوج بعيد ميلاد زوجته بالشكل المأمول ، إذ لم يشتري لها الهدايا ولم يسافر بها إلى مدينة دبي ، حيث قامت الزوجة بلكمه بشدة في وجهه، مما أدى إلى نزيف حاد وكسر بعض الأسنان، وتسبب في سقوطه مغشيًا عليه ووفاته بعد فشل محاولات الإسعاف.

ويُذكر أن الزوجة تم احتجازها وتجري التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ، وتواجه اتهامات بارتكاب جريمة قتل .