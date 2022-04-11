بالفيديو .. أحمد فتحي يبكي لحظة سقوط سيارة رامز موفي ستار
عاش الفنان المصري أحمد فهمي لحظات من الخوف والرعب بسبب زميله الفنان رامز جلال الذي تنكر ونفذ مقالبه الرمضانية فيهفي برنامج “رامز موفي ستار” المذاع على قناة “MBC مصر”.
وجاءت لحظات الخوف عندما بدأت السيارة المخصصة فيتنفيذالمقلب بالسقوط بشكل تدريجي في بركة مائية بها تمساح.
وبدأت صرخات أحمد فهمي تتصاعد بين الحين والآخر، فيما أكمل رامز جلال خطته باستخدام الثعبان الذي يستخدمه في تخويف ضحاياه في البرنامج.
بكاء وخوف شديد لـ أحمد فتحي في سقوط سيارة رامز موفي ستار
تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WN5va1RTWB#رامز_موفي_ستار#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه @ramezgalal @GEA_SA pic.twitter.com/Ynsit3pt58
— MBC مصر (@mbcmasr) April 11, 2022
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