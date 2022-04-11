بالفيديو .. أحمد فتحي يبكي لحظة سقوط سيارة رامز موفي ستار

أميرة خالد(صدى):

عاش الفنان المصري أحمد فهمي لحظات من الخوف والرعب بسبب زميله الفنان رامز جلال الذي تنكر ونفذ مقالبه الرمضانية فيهفي برنامج “رامز موفي ستار” المذاع على قناة “MBC مصر”.

وجاءت لحظات الخوف عندما بدأت السيارة المخصصة فيتنفيذالمقلب بالسقوط بشكل تدريجي في بركة مائية بها تمساح.

وبدأت صرخات أحمد فهمي تتصاعد بين الحين والآخر، فيما أكمل رامز جلال خطته باستخدام الثعبان الذي يستخدمه في تخويف ضحاياه في البرنامج.