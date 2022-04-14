مصرف الإنماء يفتح باب التوظيف لحديثي التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مصرف الإنماء فتح باب التوظيف لحديثي التخرج للانضمام لبرنامج تمهير بالرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضح المصرف شروط الالتحاق ببرنامج تمهير (طاقات):

1- يجب أن يكون المتدرب أو المتدربة سعودي الجنسية.

2- يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب.

3- يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج.

4- يجب أن يكون المتدرب حاصلاً على درجة الدبلوم فأعلى.

– يجب ألا يكون اسم المتدرب مسجل في التأمينات خلال الستة أشهر الماضية.

6- إجادة اللغة الإنجليزية.

7- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشار إلى أن التقديم مُتاح بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/09/12هـ الموافق 2022/04/13م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب وذلك من خلال الموقع هنا