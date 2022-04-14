حسين عبدالغني: معظم اللاعبين السعوديين ضعيفين شخصية داخل الملعب

نواف السالم(صدى):

رأى أسطورة الأهلي والنصر والمنتخب الوطني السابق حسين عبدالغني، أن معظم اللاعبين السعوديين ضعيفين شخصية داخل الملعب.

وقال عبدالغني خلال برنامج ذات الذي يقدمه سامي الجابر: اشوف اللاعبين السعوديين باستثناء مجموعة بسيطة ضعيفين شخصية داخل الملعب، مضيفا: اللاعبين الموجودين الآن اختلفت شخصياتهم، ليس المستوى لكن الشخصية نفسها.

وعن علاقته بنادي الاتحاد، في المراحل الأولى من طفولته، أوضح أنه كان يسكن في بيتٍ، قريب للغاية من مقر نادي الاتحاد، وأن عائلته بالكامل، كانت اتحادية، باستثناء والده، الذي كان مشجعًا متعصبًا لفريق الوحدة.

وأضاف: في طفولتي، ذهبت إلى نادي الاتحاد، من أجل الانضمام إلى الفئات السنية، إلا أنني لم أشعر بالراحة، فكنت أحب الأهلي كثيرًا، لذلك رحلت سريعًا.

وأوضح عبد الغني، أنه بعد الرحيل عن الاتحاد، ذهب إلى الأهلي؛ قائلًا: أول مرة دخلت مقر قلعة الراقي.. كنت أرتدي قميص العميد.