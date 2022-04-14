عادات غذائية يجب تجنبها بعد سن الثلاثين

أميرة خالد(صدى):

كشفت خبيرة التغذية، جوبا بورديوس، بعض العادات التي يجب تجنبها في الأطعمة بعد سن الثلاثين، لاختلاف طبيعة الجسم والخلايا والتمثيل الغذائي.

ونبّهت أيضا من تناول الأطعمة بدون وعي، واتخاذ البحث عن الطعام عادة شائعة، لذلك يفضل تناول الطعام ببطء والاستمتاع به .

وضمت قائمة العادات الغذائية التي يجب تجنبها بعد سن الثلاثين، محاولة تجاهل الرغبة، أو قمع الرغبة في تناول الطعام الذي يؤدي إلى الاقبال عليه، بالإضافة إلى ،المشروبات المحلاة بالسكر، خصوصا المشروبات الغازية.

ومن هذه العادات أيضا، “القرارات السريعة” أي تناول الوجبات السريعة كنتيجة لانتظار ما سيتم تناوله من طعام.