أخطاء يجب تجنبها خلال تناول وجبة السحور

أميرة خالد(صدى):

يرتكب بعض الأشخاص عدد من الأخطاء خلال تناول وجبة السحور وهو الأمر الذي قد يسبب بعض المشاكل الصحية خلال فترة الصيام، لذا سنستعرض أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها خلال وجبة السحور.

وتتضمن تلك النصائح تجنب تناول المخللات والأطعمة ذات الملح العالي؛ لأنها تتسبب في الشعور بالعطش في الصيام خلال اليوم التالي.

كما تشمل تلك الأخطاء أيضًا شرب الماء بكميات كبيرة فقد يشرب الشخص الكثير من الماء خلال فترة السحور لاعتقاده أنها قد تقلل عطشه خلال رمضان.

ويجب أيضًا تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين، خاصة وأنها تعرض الشخص للتوتر والتعب وتزيد من الشعور بالعطش أثناء الصيام في اليوم التالي.

ولعل أبرز تلك النصائح أيضًا الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات، حيث أكدت الأبحاث أنّ الوجبات الدسمة تثقل المعدة وتسبب العطش.