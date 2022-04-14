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بالفيديو.. مختص يكشف عن التصرف الأمثل لتناول الأكل الصحي خلال العزائم الرمضانية

بالفيديو.. مختص يكشف عن التصرف الأمثل لتناول الأكل الصحي خلال العزائم الرمضانية
أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب نمط الحياة وأخصائي التحكم بالوزن الدكتور عمار تنكل، عن التصرف الأمثل لتناول الأكل الصحي خلال العزائم الرمضانية.

وقال عمار تنكل:”حاول امتداح الطبق الذي تفضله وحاول يكون صحيا، مثل السلطة والدجاج”، لافتا:”حاول تأخذ وقتك وسط الأكل”.

وتابع:”حاول تمسك الماء وابتعد عن الصمت، أبعد عن كلمة عامل دايت أو رجيم واستبدلها بكلمات أنا بأكل طعام صحي”.

 


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