بالفيديو.. مختص يكشف عن التصرف الأمثل لتناول الأكل الصحي خلال العزائم الرمضانية

أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب نمط الحياة وأخصائي التحكم بالوزن الدكتور عمار تنكل، عن التصرف الأمثل لتناول الأكل الصحي خلال العزائم الرمضانية.

وقال عمار تنكل:”حاول امتداح الطبق الذي تفضله وحاول يكون صحيا، مثل السلطة والدجاج”، لافتا:”حاول تأخذ وقتك وسط الأكل”.

وتابع:”حاول تمسك الماء وابتعد عن الصمت، أبعد عن كلمة عامل دايت أو رجيم واستبدلها بكلمات أنا بأكل طعام صحي”.