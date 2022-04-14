بالفيديو.. مختص يكشف عن التصرف الأمثل لتناول الأكل الصحي خلال العزائم الرمضانية
كشف طبيب نمط الحياة وأخصائي التحكم بالوزن الدكتور عمار تنكل، عن التصرف الأمثل لتناول الأكل الصحي خلال العزائم الرمضانية.
وقال عمار تنكل:”حاول امتداح الطبق الذي تفضله وحاول يكون صحيا، مثل السلطة والدجاج”، لافتا:”حاول تأخذ وقتك وسط الأكل”.
وتابع:”حاول تمسك الماء وابتعد عن الصمت، أبعد عن كلمة عامل دايت أو رجيم واستبدلها بكلمات أنا بأكل طعام صحي”.
التصرف الأمثل لتناول الأكل الصحي خلال العزائم الرمضانية.. يوضحها د. عمار تنكل.#سوالف_رمضان#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/ARYkAjDtDG
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 14, 2022
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