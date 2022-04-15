بالفيديو.. متحدث التجارة: يُمنع استخدام عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

الرياض(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه ‏يُمنع استخدام عبارة “البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل”.

وأوضح عبدالرحمن الحسين، عبر ظهوره على قناة “الإخبارية”، أنه يلزم كل متجر ومنشأة بوضع سياسة للاسترجاع والاستبدال، تكون واضحة للمستهلك.

وكان متحدث التجارة، قد أعلن عن رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية و”تزور” على صفحاتها شعار منصة “معروف” للمتاجر الإلكترونية.