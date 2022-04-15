مبتعثة تحقق حلم زوجها بحصولها على الدكتوراه بعد 3 سنوات من غرقه

واشنطن(صدى):

حصلت المبتعثة هند أحمد عداوي، على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة ‫Kent state university‬، والتي كانت تسعى لنيلها، وحققت حلم زوجها بعد سقوطه فى مياة شلالات نياغارا فى الجانب الأمريكي التابع لولاية نيويورك قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وأفادت “عداوي ” بأن ذلك جاء بعد توفيق الله ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، قائلة: ” تحقق حلمنا جميعاً وحلم الفقيد الذي كان يدعمني ويشجعني للحصول على الدكتوراه”.

وأضافت: لم تكن الرحلة سهلة أبدا، كانت مليئة بالتحديات خاصة بعد وفاة زوجي أصبحت أما وأبا، أعمل على رسالتي من الصباح إلى المساء وأعود الى المنزل لأكمل مهامي العائلية ورعاية الأبناء.

وأوضحت أن استقرار والدها ووالدتها معها في الولايات المتحدة كان له فضل كبير في إنجاز مهمة الحصول على الدكتوراه وتخفيف الكثير من المصاعب.

ووجهت الشكر لسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المتحدة السفيرة ريما بنت بندر، التي قدمت لها الدعم الكبير خلال مسيرتها وبعد حادثة وفاة زوجها،كما شكرت الملحقية الثقافية في أمريكا والنادي السعودي بجامعة كنت