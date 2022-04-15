بالفيديو … رد فعل المذيعة ” الباليستية” بالمنزل المقدم لها من الزعيم الكوري

بيونغيانغ(صدى):

قدم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لري تشون إحدى أشهر المذيعات في بلاده الملقبة بـ”المذيعة الباليستية” منزلًا فاخرًا، طالبًا منها أن تبقى “صوت حزب العمال” الحاكم.

وقال الزعيم كيم :” أنه لا يوجد شيء يدخره على كنوز البلد مثلها، فهي التي عملت مذيعة ثورية للحزب لأكثر من 50 عاما منذ طفولتها”، متوقعا أن تواصل ري تشون”عملها بنشاط وصحة جيدة

وتداول مقطع فيديو وُثِق فيه السعادة البالغة التي شعرت بها المذيعة بعد مشاهدتها للمنزل الفاخر المكون من طابقين الذي أهداهُ لها الزعيم.

ويُذكر أنها أعلنت في نشرات الأخبار الرسمية عن أحداث كبرى لعقود من الزمن، بما في ذلك التجارب النووية والصاروخية، وموت الزعيم السابق للبلاد.