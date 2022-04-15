التجارة توضح متى يكون المنتج مغشوشاً.. وكيف يتم التصرف فيه

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، لائحة مكافحة الغش التجاري، وما يتعلق باعتبار المنتج التجاري مغشوشاً، وكيف يتم التصرف فيه.

وقالت وزارة التجارة، أن المنتج التجاري المغشوش، هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، وكذلك كل منتج فاسد وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضافت ” المنتجات الفاسدة والمغشوشة والأدوات التي استعملت في الغش ولا يمكن الاستفادة منها يتم إتلافها على نفقة المخالف، أما المنتجات التي تعذر بيعها، ويمكن للمستهلك الاستفادة منها بعد رفع الغش عنها تسلم للجمعيات الخيرية لتوزيعها.

وأشارت إلى أنه يتم بيع المنتجات والأدوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد رفع الغش عنها وتورد حصيلة البيع لخزينة الدولة.