حبيب الحبيب يتقمص شخصية متحدث الصحة
تقمص الفنان حبيب الحبيب شخصية متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال حلقة اليوم الجمعة.
وقدم الحبيب المؤتمر الصحفي، مقلداً العبد عالي، حيث تحدث عن فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها، مثلما يتحدث الدكتور محمد .
وقال حبيب الحبيب: “تجاوزنا كورونا، والآن تقدرون تمارسون حياتكم بشكل طبيعي، لا للكمامات، لا PCR، لا لوجع المناخر، أخيرًا تفتكون مني وأفتك منكم”.
حبيب الحبيب يقلد د.محمد العبدالعالي@habeeb1976 #ستوديو22#رمضان_يجمعنا
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— MBC1 (@mbc1) April 15, 2022
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