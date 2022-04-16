أرامكو تعلن موعد التقديم في برنامجي طموح والإثراء الصيفي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو السعودية موعد التقديم في برامج طلاب المرحلة الثانوية 2022م برنامجي “طموح” و”الإثراء الصيفي”.

وأوضحت الشركة شروط التقدم للبرامج وهي :

1- ألا يكون الطالب قد التحق بالبرنامج سابقًا.

2- أن يكون الطالب من المسجلين حاليًا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة.

4- موافقة ولي الأمر

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الأحد (الساعة 3:30 مساءً) بتاريخ 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م، وذلك من خلال الموقع.

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