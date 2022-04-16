أرامكو تعلن موعد التقديم في برنامجي طموح والإثراء الصيفي
أعلنت شركة أرامكو السعودية موعد التقديم في برامج طلاب المرحلة الثانوية 2022م برنامجي “طموح” و”الإثراء الصيفي”.
وأوضحت الشركة شروط التقدم للبرامج وهي :
1- ألا يكون الطالب قد التحق بالبرنامج سابقًا.
2- أن يكون الطالب من المسجلين حاليًا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة.
4- موافقة ولي الأمر
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الأحد (الساعة 3:30 مساءً) بتاريخ 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م، وذلك من خلال الموقع.
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