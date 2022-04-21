دراسة توضح فائدة الاستغناء عن الهواتف الذكية

لندن(صدى):

أوضحت دراسة أنه بالتوقف عن استخدام هاتفك الذكي لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم يجعلك أقل قلقًا وأكثر رضا عن الحياة وأكثر عرضة لممارسة الرياضة.

وبيّنت الدراسات السابقة أن استخدام الهواتف الذكية مرتبط بالسمنة وآلام الرقبة وضعف الأداء والسلوك الشبيه بالإدمان .

واكتشف الباحثون أن تقليل الاستخدام اليومي للهواتف له آثار إيجابية على رفاهية الشخص، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت الدكتورة جوليا برايلوفسكايا :”لقد وجدنا أن التخلي تمامًا عن الهاتف الذكي وتقليل استخدامه اليومي لمدة ساعة واحدة كان لهما آثار إيجابية على نمط حياة ورفاهية المشاركين”.