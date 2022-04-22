شركة مشاري الشثري تعلن توفر ٢٣١ وظيفة شاغرة
أعلنت شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية، عن توفر 231 وظيفة شاغرة عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتاحة وهي :
– مراقب موقع.
– مساح.
– أخصائي مواد.
– حاسب كميات.
– مهندس كهرباء.
– مهندس تخطيط برامج زمنية.
– أخصائي تنسيق مواقع.
– مهندس امن وسلامة.
– مهندس موقع.
– مهندس طرق رئيسي.
– مهندس برمجيات.
– مهندس شبكات.
– سكرتير.
– أخصائي موارد بشرية.
– مهندس مرور أول.
– مهندس مدني انشائي.
– مهندس أمن وسلامة.
– مهندس معماري.
– مهندس مدني.
– مشرف أعمال طوارئ.
– مُحلل نظم.
– مهندس مدني (طرق).
– مراقب طرق.
– مساح.
– حاسب كميات.
– مهندس مدني (تصريف السيول).
– مهندس كهرباء.
– مراقب سيول.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع من هنا.
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