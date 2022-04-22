شركة مشاري الشثري تعلن توفر ٢٣١ وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية، عن توفر 231 وظيفة شاغرة عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتاحة وهي :

– مراقب موقع.

– مساح.

– أخصائي مواد.

– حاسب كميات.

– مهندس كهرباء.

– مهندس تخطيط برامج زمنية.

– أخصائي تنسيق مواقع.

– مهندس امن وسلامة.

– مهندس موقع.

– مهندس طرق رئيسي.

– مهندس برمجيات.

– مهندس شبكات.

– سكرتير.

– أخصائي موارد بشرية.

– مهندس مرور أول.

– مهندس مدني انشائي.

– مهندس أمن وسلامة.

– مهندس معماري.

– مهندس مدني.

– مشرف أعمال طوارئ.

– مُحلل نظم.

– مهندس مدني (طرق).

– مراقب طرق.

– مساح.

– حاسب كميات.

– مهندس مدني (تصريف السيول).

– مهندس كهرباء.

– مراقب سيول.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع من هنا.