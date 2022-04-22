بالصور .. جوني ديب يفضح طليقته أمام المحكمة بتسجيل صوتي

واشنطن(صدى):

جدد الممثل الأمريكي، جوني ديب، اتهاماته لطليقته الممثلة أمبر هيرد، بأنها كانت تضربه وتسببت في التشهير به من خلال إدعاءات باطلة.

وأكد “ديب”، خلال جلسة المحاكمة المقامة في فيرفاكس قرب واشنطن، أن زوجته كانت في البداية جميلة ولطيفةومضحكة ومتفاهمة لكنها تغيرت وبدأت تضربه.

وقام الممثل الأمريكي بتشغيل تسجيل صوتي؛ يؤكد أن طليقته قامت بضربه أكثر من مرة، وأكد للقاضي أنها تسببت في قطع جزء من أحد أصابعه بعد أن ضربته بزجاجة مشروب كحولي.

يذكر أن “ديب” رفع دعوى قضائية ضد طليقته، واتهمها بالعنف المنزلي وقضايا تشهير، وطالب فيها بتعويض مالي 50 مليون دولار.