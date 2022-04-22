الحج تدعو لتجنب 10 سلوكيات في العشر الأواخر من رمضان

مكة المكرمة(صدى):

دعت وزارة الحج والعمرة، على المعتمرين والمصلين، إلى تجنب 10 سلوكيات في العشر الأواخر من رمضان.

ونصحت المصلي بتجنب الافتراش أو الجلوس في الممرات، وحجز الأماكن وجلب الأمتعة الكثيرة، والنوم بين المصلين، وتجنب الوضوء في غير الأماكن المخصصة، أو الدخول من البوابات غير المخصصة لذلك، وعدم الاعتكاف في الأماكن والأدوار التي لم تُخصَّص لذلك.

ودعت الوزارة المعتمرين بعدم الإطالة بمحاذاة الحجر الأسود وبعدم إرباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف، وبالصلاة خارج صحن الطواف بعد إنهاء الطواف.