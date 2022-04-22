استبعاد بانيغا من مواجهة مومباي سيتي

طلال الغامدي(صدى):

قرر المدير الفني لنادي الشباب، المدرب ماريوس سوموديكا، استبعاد أحد محترفيه، من مواجهة فريقه أمام نظيره مومباي سيتي الهندي، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022.

و استبعد سوموديكا اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا، عن مواجهة اليوم، فيما اعتمد الثلاثي البرازيلي إياجو سانتوس، وباولينيو دي باولا، وكارلوس جونيور، كلاعبين أجانب في القائمة التي يدخل بها المواجهة.

الجدير بالذكر أن فريق الشباب يتصدر مجموعته الثانية، بـ 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الجزيرة الإماراتي.