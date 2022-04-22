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بالفيديو.. الكناني يكشف عن أعلى أجر تقاضاه ابراهيم الحجاج في تاريخه

بالفيديو.. الكناني يكشف عن أعلى أجر تقاضاه ابراهيم الحجاج في تاريخه
علي القحطاني(صدى):

كشف الفنان إبراهيم الحجاج، عن أعلى أجر تقاضاه في إحدى العروض التي قدمها بالجوف، والذي تجاوز به أجر “كريستيانو رونالدو”.

وقال “الحجاج” إنه تقاضى 45 ألف ريال نظير تقديمه عرضا بالجوف بلغت مدته 6 دقائق فقط.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 49 دقيقة

الفنان إبراهيم الحجاج،مشروع فنان قادم للساحة وبقوة،إذا لم يدخله التعالي والغرور.

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