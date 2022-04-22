بالفيديو.. الكناني يكشف عن أعلى أجر تقاضاه ابراهيم الحجاج في تاريخه
كشف الفنان إبراهيم الحجاج، عن أعلى أجر تقاضاه في إحدى العروض التي قدمها بالجوف، والذي تجاوز به أجر “كريستيانو رونالدو”.
وقال “الحجاج” إنه تقاضى 45 ألف ريال نظير تقديمه عرضا بالجوف بلغت مدته 6 دقائق فقط.
عبدالمجيد الكناني يهبط في الاستديو ويكشف أعلى أجر تقاضاه ابراهيم الحجاج في تاريخه وتجاوز به "كريستيانو رونالدو" (7500 ريال/دقيقة) @Abdulmajeed113 @Barmz_alHajjaj @Ali_Alalyani #مراحل_ابراهيم_الحجاج #قناة_SBC pic.twitter.com/ShT72I7N87
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 22, 2022
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 49 دقيقة
الفنان إبراهيم الحجاج،مشروع فنان قادم للساحة وبقوة،إذا لم يدخله التعالي والغرور.