بالفيديو.. الكناني يكشف عن أعلى أجر تقاضاه ابراهيم الحجاج في تاريخه

علي القحطاني(صدى):

كشف الفنان إبراهيم الحجاج، عن أعلى أجر تقاضاه في إحدى العروض التي قدمها بالجوف، والذي تجاوز به أجر “كريستيانو رونالدو”.

وقال “الحجاج” إنه تقاضى 45 ألف ريال نظير تقديمه عرضا بالجوف بلغت مدته 6 دقائق فقط.