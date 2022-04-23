الشباب يكتسح مومباي بسداسية نظيفة

نواف السالم(صدى):

اكتسح فريق الشباب نظيره مومباي سيتي الهندي بنتيجة 6_0 مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل سداسية فريق الشباب بشباك مومباي سيتي الهندي بواسطة هتان باهبري ( 3 أهداف) بالدقائق 19 و64 و66 وهدف لكل من سيرجني مرتضى فال بالخطأ في مرماه وعبدالله الجوعي وكارلوس جونيور بالدقائق 36 و52 و81.

ويواصل الشباب بتلك النتيجة صدارته للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة ويتأهل لثمن نهائي البطولة الأسيوية، في حين توقف رصيد مومباي سيتي عند 4 نقاط.