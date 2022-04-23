مقيم سابق بدار أيتام: اليتيم لا يحتاج مال ولا بد من إغلاق دور الرعاية

عادل الحربي(صدى):

أكد المواطن الشاب راكان عبدالعزيز أنه من واقع تجربته الشخصية لإقامته بدار أيتام، أن مجهولي الأبوين يعتبرون مورد بشري، وإن لم يتم تأهيلهم جيدا وتمكينهم سيشكلون خطر مجتمعي وخطر أمني.

وطالب راكان خلال برنامج الليوان، بإغلاق دور رعاية الأيتام وتفعيل الاحتضان، قائلا: إذا لم يتم تمكين الأيتام تعليميًا وتثقيفهم بالمهارات الأساسية سيكون هناك عواقب خطيرة إذ يمكن أن يشكلون عصابات معينة تشكل خطرا أمنيا.

وتابع: ذلك يؤيد فكرة إغلاق دور الأيتام، واليتيم لا يحتاج لصدقة وفي عمر معين لا يحتاج لضمان اجتماعي، مشددا على أهمية تجهيز اليتيم ليكون مستقلًا معتمدًا على نفسه، مضيفا: اليتيم لا يحتاج لأي عاطفة أنا اليوم بعد 18 سنة لست يتيما.