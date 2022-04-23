فيديو..سارة الودعاني تتحدث عن تسريب صورتها بدون حجاب

متابعة أميرة خالد(صدى):

تحدثت خبيرة التجميل سارة الودعاني عن واقعة تسريب صورتها بدون حجاب بموقع سناب شات، موضحة أن الأمر لم يكن سببا في زيادة متابعيها.

وأكدت الودعاني خلال برنامج مراحل، أن تسريب صورتها بدون حجاب ليس سببًا لزيادة المتابعين، قائلة: لم يزيد لأنني اختفيت من سناب شات والموضوع أثر علي نفسيا لأني ما كان ودي اطلع بهذه الصورة.

وعن نشر صور أطفالها في مواقع التواصل، قالت الودعاني: شعور الأمومة هو الذي دفعني لتصوير أطفالي، لكنني أول ما حملت كان قراري أبدًا ما أنشر أطفالي بالسوشيال ميديا.

وتابعت: وأول ما ولدت جائتني رغبة في نشر الصور، وكنت اتناقش مع زوجي واتفقنا أنه مهما دخل اولادنا في السوشيال ميديا لن تكون هذه وظيفتهم مستقبلا.