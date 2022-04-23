فيديو..سارة الودعاني تتحدث عن تسريب صورتها بدون حجاب
تحدثت خبيرة التجميل سارة الودعاني عن واقعة تسريب صورتها بدون حجاب بموقع سناب شات، موضحة أن الأمر لم يكن سببا في زيادة متابعيها.
وأكدت الودعاني خلال برنامج مراحل، أن تسريب صورتها بدون حجاب ليس سببًا لزيادة المتابعين، قائلة: لم يزيد لأنني اختفيت من سناب شات والموضوع أثر علي نفسيا لأني ما كان ودي اطلع بهذه الصورة.
وعن نشر صور أطفالها في مواقع التواصل، قالت الودعاني: شعور الأمومة هو الذي دفعني لتصوير أطفالي، لكنني أول ما حملت كان قراري أبدًا ما أنشر أطفالي بالسوشيال ميديا.
وتابعت: وأول ما ولدت جائتني رغبة في نشر الصور، وكنت اتناقش مع زوجي واتفقنا أنه مهما دخل اولادنا في السوشيال ميديا لن تكون هذه وظيفتهم مستقبلا.
هل كان تسريب صورة سارة الودعاني بدون حجاب سبب لزيادة المتابعين؟@sarah_wad3ani1 @Ali_Alalyani
#مراحل_سارة_الودعاني
#قناة_SBC pic.twitter.com/66yOuif7nV
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 22, 2022
#مراحل_سارة_الودعاني | شعور الأمومة هو الذي دفعني لتصوير أطفالي @sarah_wad3ani1 @Ali_Alalyani
#قناة_SBC pic.twitter.com/ElN6ayL5vu
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 23, 2022
اترك تعليقاً