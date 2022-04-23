أمير الشرقية يوجه برفع نتائج التحقيقات في حرق أسرة كاملة بالقطيف

نايف السالم(صدى):

وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بتقديم كافة سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع مساء الخميس 20 رمضان في صفوى بمحافظة القطيف نتيجة إضرام أحد أفراد الأسرة النار في منزلهم.

كما وجه أمير الشرقية الجهات الأمنية برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت مدينة صفوى بمحافظة القطيف شهدت جريمة مروعة حيث أقدم رجل على حرق أسرة كاملة دون رحمة بعد أن جمعهم في غرفة واحدة، ما تسبب في وفاة الأب والأم وشاب وشابة.

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