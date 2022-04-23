نهاية مأساوية لشاب حاول إنقاذ آخر

واشنطن(صدى):

تسببت شهامة شاب في أمريكا، في موته غرقا خلال محاولته إنقاذ شخص أخر، بعد تحطم سيارته في قناة مياه.

وكان شاب يبلغ من العمر 18 عامًا قد أضاع طريق العودة مصطدما بقناة مياه، وتصادف هذا مع مرور شاب آخر 17 عامًا مع والدته.

وقرر المراهق الثاني إنقاذ الشاب الذي يُعتقد أنه الشخص الوحيد في السيارة، وأمضى وقتًا طويلاً تحت الماء أثناء محاولته الإنقاذ.

وبدأت والدة الشاب بالاستغاثة مشيرة إلى أن ابنها لا يجيد السباحة، ووصلت الشرطة والجهات المختصة لمكان الحادث وتمكنوا من سحب جثتي الشابين من المياه.