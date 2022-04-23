شاهد.. حنان ماضي: ارتديت الحجاب بعد سماع خطبة دينية تحث عليه

القاهرة(صدى):

تحدثت المطربة المصرية حنان ماضي، عن سبب ارتداء الحجاب بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة:” اتخذت القرار بعد سماع خطبة دينية تحث على الحجاب”.

وأوضحت حنان ماضي:”سمعت خطبة الشيخ والوقت ده كنت تعبانة جدًا.. لأن أختي وبنتي أُصيبتا بأوميكرون لكنهما تعافتا سريعًا، وظليت أعاني شوية من الفيروس”.

وأبانت:”كان تفكيري تفكير واحدة بتموت خلاص، فقررت وقتها أنه خلاص لا بد من ارتداء الحجاب والتقرب إلى الله”، مؤكدة أن ارتداء الحجاب قرار شخصي يخصها فقط.