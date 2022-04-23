شاهد.. رد فعل فايز المالكي على مقلب طريف من سامي الجابر

أميرة خالد(صدى):

فاجأ الفنان فايز المالكي الإعلامي سامي الجابر برد فعل طريف بعدما أخبره الأخير بعدم تسجيل جزء من لقائه في برنامج “ذات مع سامي الجابر”.

وقال “الجابر” للفنان فايز المالكي أثناء الحلقة: “بنعيد الفقرة كاملة ما سجلنا من اللي راح، حرام هذا أحلى مقطع”.

وأعرب “المالكي” عن دهشته عقب سماعه ذلك من سامي الجابر قائلاً: “ما أعرف أعيد الكلام اللي قلته، حطوا أي صور تانية الله يرجكم”.

فيما دخل الإعلامي سامي الجابر في نوبة ضحك مؤكدًا أنها مزحة مضيفًا: “شيء عسل اللي راح”، وضحك “المالكي” أيضاً عندما أخبره أحد المعدين بالبرنامج أن كل شيء مسجل.