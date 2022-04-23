شاهد.. قصة معلم استغل وقت فراغه في زراعة وبيع المنتجات الزراعية 

الجوف(صدى):

تعد منطقة الجوف واحدة من أهم مناطق المملكة وتعتبر الزراعة من أهم الأعمال التي يقوم بها سكانها مما ساعد في جعلها إقليما زراعيا بامتياز.

يقضي المزارع في محافظة دومة الجندل أوقاته في شهر رمضان للاستمتاع ومتابعة مزرعته، وخاصة أن هذا الشهر لزراعة المحاصيل الصيفية.

وقال المعلم، إن أتوجه إلى المزرعة بعد خروجي من المدرسة لمتابعة العمال والشغل والأغنام والطيور، مبينا:”زراعة البطيخ والشمام والمنتجات الصيفية”.

وأشار:”بداية شهر إبريل تقليم العنب والأشجار وتنظيف الحشائش، وتنظيف أحواض الأشجار، ووضع الأسمدة العضوية”.