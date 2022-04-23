تطور جديد في قضية تناول فهد المولد للمنشطات 

نواف السالم(صدى):

اتخذت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قرارا بتأجيل جلسة الاستماع للاعب فريق الاتحاد، فهد المولد، للمرة الثانية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اللجنة أرسلت خطابا إلى فهد المولد يوم 21 أبريل الجاري، يفيد بتأجيل جلسة الاستماع إلى ما بعد عيد الفطر.

وقدم محامي فهد المولد، جميع المستنبدات للجنة الأربعاء 6 أبريل، وتضمّنت تقارير المستشفى ووصفة الدواء وتقرير الطبيب المعالج، وأيضاً تقرير مفصّل عن العلاج الذي تم وصفه، بحسب “سبورت 24”.

وكانت لجنة المنشطات، قررت تأجيل جلسة الاستماع مع اللاعب للمرة الأولى، والتي كان من المقرر لها يوم الأربعاء 6 أبريل الماضي، وذلك بعد ظهور عينة إيجابية لفهد المولد، أدت إلى إعلان إيقافه لحين انتهاء الاستماع، ليتم تأجيلها إلى يوم 21 أبريل الجاري، قبل أن يتم تأجيلها للمرة الثانية.