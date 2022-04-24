وظائف شاغرة توفرها شركة إريكسون

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إريكسون “Ericsson” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس حلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها، مدير العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، خبير البيئة والصحة والسلامة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الصحة والسلامة، رئيس إدارة التنفيذ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الهندسة، إدارة الأعمال).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة إريكسون .