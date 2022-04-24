بالفيديو..القحطاني يوجه رسالة لاتحاد الكرة ورئيس لجنة الاحتراف

طلال الغامدي(صدى):

وجه الناقد الرياضي فلاح القحطاني رسالة للاتحاد السعودي ورئيس لجنة الاحتراف جابر بن سعد الجهني، قائلاً :” أنتم مسئولين ومؤتمنين على اللجان اللي أنتم تترأسونها وعلى الاتحاد اللي أنتم تترأسونه “.

وأضاف القحطاني خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي”:” أن اللجان ليست أملاكًا شخصية مع كامل الاحترام للرؤساء “.

وأوضح أن رؤساء اللجان وصل لهم بتاريخ 28 مارس شكوى حسب ما وضح نادي النصر في بيان،قائلاً:” لم نجد منهم أي جدوى، ولم يُستدعى أي طرف ولم يرفع الشكوى حتى ظهور بعض التسريبات”.

وأشار إلى لجنة الاتحاد والاحتراف السعودي، قائلاً:”أنتم يا لجنة الاحتراف والاتحاد السعودي ما أنتم عارفين دوركم، ما أنتم عارفين لوائحكم اللي أنتم وضعتوها” لافتًا أن هذه مصيبة .