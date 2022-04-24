بالفيديو..القحطاني يوجه رسالة لاتحاد الكرة ورئيس لجنة الاحتراف
وجه الناقد الرياضي فلاح القحطاني رسالة للاتحاد السعودي ورئيس لجنة الاحتراف جابر بن سعد الجهني، قائلاً :” أنتم مسئولين ومؤتمنين على اللجان اللي أنتم تترأسونها وعلى الاتحاد اللي أنتم تترأسونه “.
وأضاف القحطاني خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي”:” أن اللجان ليست أملاكًا شخصية مع كامل الاحترام للرؤساء “.
وأوضح أن رؤساء اللجان وصل لهم بتاريخ 28 مارس شكوى حسب ما وضح نادي النصر في بيان،قائلاً:” لم نجد منهم أي جدوى، ولم يُستدعى أي طرف ولم يرفع الشكوى حتى ظهور بعض التسريبات”.
وأشار إلى لجنة الاتحاد والاحتراف السعودي، قائلاً:”أنتم يا لجنة الاحتراف والاتحاد السعودي ما أنتم عارفين دوركم، ما أنتم عارفين لوائحكم اللي أنتم وضعتوها” لافتًا أن هذه مصيبة .
🗣فلاح القحطاني:
هذه رسالتي لاتحاد الكرة ورئيس لجنة الاحتراف ..
الحصاد الرياضي …@falahsport pic.twitter.com/STBAGABxIb
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 23, 2022
مسيلمة الكذاب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 21 دقيقة
رد مخالف
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 2352 ] نشر منذ 13 دقيقة
وكمان اللجان ماعي مسؤله عن الانديه الي تعطل بدري وتشغلها بالبيانات
المفروض عدم مجامله النصر وشطبه
بداية الموسم صفقات ملياريه
نصف الموسم تشكيك فالتحكيم واللجان
نهاية الموسم صفري بطولات وشكاوي مع لاعبينه
شوهه التطور الي فالكوره السعوديه
اتمنى تفعيل بند التشوهه البصري مثل الامانه
وشطب المزعج الشكاي