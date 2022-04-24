هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر فبراير

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر فبراير 2022م بلغت 108,429 مليونَ ريال، مقابلَ 65,814 مليونَ ريال خلال شهر فبراير عام 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 42,615 مليونَ ريال، بنسبة 64.7%.

جاء ذلك في نشرة الهيئة للتجارة الدولية للمملكة لشهر فبراير من عام 2022 ممبينة أن قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر فبراير 2022م 83,988 مليونَ ريال، مقابلَ 47,155 مليونَ ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 36,833 مليونَ ريال، بنسبة 78.1%.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2022م 24,441 مليونَ ريال، مقابلَ 18,659 مليونَ ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 5,781 مليونَ ريال، بنسبة 31.0%.

في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر فبراير 2022م 48,289 مليونَ ريال، مقابلَ 40,842 مليونَ ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 7,447 مليونَ ريال، بنسبة 18.2%.