شاهد.. أخصائية تكشف عن أضرار السمنة وتأثيرها على الجهاز المناعي
تحدثت أخصائية التغذية ريما سلمان، عن أضرار السمنة وتأثيرها على الجهاز المناعي، قائلة:”الشخص المصاب بالسمنة لديه كثير من الأمراض الاستقلابية ومنها أمراض السكري وأمراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومشاكل في القلب وارتفاع في الكولسترول”.
وأشارت ريما سلمان:”كي نتحكم في الجهاز المناعي يجب أن نخفض الوزن، والتحكم في ضغط الدم والتحكم في الكولسترول”.
وتابع:”يجب ممارسة رياضة المشي كي تساعد على حرق الدهون واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، البيض والدجاج بدون جلد”.
هل السمنة تضعف الجهاز المناعي؟ .. أخصائية التغذية ريما سلمان تعدد الأسباب #سوالف_رمضان #عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/kwOprnATFi
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 24, 2022
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