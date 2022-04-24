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شاهد.. أخصائية تكشف عن أضرار السمنة وتأثيرها على الجهاز المناعي 

شاهد.. أخصائية تكشف عن أضرار السمنة وتأثيرها على الجهاز المناعي 
أميرة خالد(صدى):

تحدثت أخصائية التغذية ريما سلمان، عن أضرار السمنة وتأثيرها على الجهاز المناعي، قائلة:”الشخص المصاب بالسمنة لديه كثير من الأمراض الاستقلابية ومنها أمراض السكري وأمراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومشاكل في القلب وارتفاع في الكولسترول”.

وأشارت ريما سلمان:”كي نتحكم في الجهاز المناعي يجب أن نخفض الوزن، والتحكم في ضغط الدم والتحكم في الكولسترول”.

وتابع:”يجب ممارسة رياضة المشي كي تساعد على حرق الدهون واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، البيض والدجاج بدون جلد”.

 


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