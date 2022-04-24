هيئة الصحة العامة لـ”المراهقين”: مارسوا المشي السريع ولعب كرة القدم

أميرة خالد(صدى):

أوصت هيئة الصحة العامة الأطفال والمراهقين من سن 6 إلى 17 سنة بمزاولة الأنشطة البدنية المرتفعة الشدة، والتي تتضمن الأنشطة البدنية لتقوية العظام والعضلات، على الأقل 3 أيام في الأسبوع لـ 60 دقيقة المخصصة للنشاط البدني كل يوم، مثل المشي السريع، ولعب كرة القدم.

ونصحت بتقليل وقت الجلوس لمشاهدة التلفاز لمدة لا تتجاوز ساعتين في اليوم، وبالفصل بين أوقات الجلوس قدر الإمكان.

كما أوصت الهيئة بعدم تقييد الطفل لأكثر من ساعة في المرة الواحدة كوضع الطفل في عربة أو في مقعد السيارة أو في كرسي مرتفع.