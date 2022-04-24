هيئة حقوق الإنسان تكلف فريقا مختصا بمتابعة حالة المرأة المعنفة من زوجها

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت هيئة حقوق الإنسان أنها كلفت فريقا مختصا من فرعها في منطقة مكة المكرمة بمتابعة حالة المرأة التي تعرضت لاعتداء من زوجها بالضرب بآلة حادة، وذلك بهدف الوقوف المباشر على حالتها.

وأضافت أن الفريق باشر على الفور إجراءات التحقق وزيارة المستشفى والوقوف على وضع المرأة الصحي وما يقدم لها من خدمـات طبية، كما تبين للفريق تعرضهـا لإصابات بالغة، وتعدد وقائع العنف الذي تعرضت له.

وأكدت أنه جـرى التنسيق مع الجهات المختصـة بالحماية الأسرية والجهات الأمنية لضمان توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها، وستواصل الهيئة متابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة.

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