رودريجيز يبحث عن عرض للانتقال لدوري المحترفين 

وكالات(صدى):

يبحث لاعب الريان القطري خاميس رودريجيز خلال الانتقالات المقبلة عن عرض للانتقال لدوري المحترفين.

ووفق صحيفة “las2orillas” الكولومبية، فإن ما يتقاضاه في قطر مقابل عدم اللعب مع فريقه لا يكفيه، حيث أنه يحاول البحث الآن عن فرصة بدوري المحترفين.

وكان رودريجيز وقع عقد انتقال للريان القطري في سبتمبر 2021 ، قادمًا من إيفرتون الإنجليزي، ويمتد عقده حتى 2024، حيث اضطر الريان القطري لدفع 8 ملايين يورو مقابل التنازل عن اللاعب، فضلًا عن 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لرودريجيز