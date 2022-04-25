بالفيديو.. إنقاذ كائن بحري علِق في الشباك بأحد شواطئ تبوك

تبوك(صدى):

أنقذت قوات المديرية العامة لحرس الحدود، كائنًا بحريًا بعدما علق في شباك على أحد الشواطئ.

ووثق مقطع فيديو لقطات من عملية إنقاذ هذا الكائن البحري، حيث قال حرس الحدود أن ذلك تم بمشاركة مواطنَيْن في تبوك.

ونتج عن جهود حرس الحدود، تحرير الكائن من الشباك التي علق بها، وتمت إعادته مرة أخرى إلى المياه.