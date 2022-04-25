بالفيديو.. إنقاذ كائن بحري علِق في الشباك بأحد شواطئ تبوك
أنقذت قوات المديرية العامة لحرس الحدود، كائنًا بحريًا بعدما علق في شباك على أحد الشواطئ.
ووثق مقطع فيديو لقطات من عملية إنقاذ هذا الكائن البحري، حيث قال حرس الحدود أن ذلك تم بمشاركة مواطنَيْن في تبوك.
ونتج عن جهود حرس الحدود، تحرير الكائن من الشباك التي علق بها، وتمت إعادته مرة أخرى إلى المياه.
#حرس_الحدود بمنطقة تبوك ينقذ كائنًا بحريًا علق في شباك على الشاطئ بمشاركة مواطنَيْن. pic.twitter.com/AmaGq2jQ0K
— حرس الحدود السعودي (@BG994) April 25, 2022
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 11021 ] نشر منذ 44 دقيقة
جزاهم الله بكل خير