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بالفيديو.. إنقاذ كائن بحري علِق في الشباك بأحد شواطئ تبوك

بالفيديو.. إنقاذ كائن بحري علِق في الشباك بأحد شواطئ تبوك
تبوك(صدى):

أنقذت قوات المديرية العامة لحرس الحدود، كائنًا بحريًا بعدما علق في شباك على أحد الشواطئ.

ووثق مقطع فيديو لقطات من عملية إنقاذ هذا الكائن البحري، حيث قال حرس الحدود أن ذلك تم بمشاركة مواطنَيْن في تبوك.

ونتج عن جهود حرس الحدود، تحرير الكائن من الشباك التي علق بها، وتمت إعادته مرة أخرى إلى المياه.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11021 ] نشر منذ 44 دقيقة

جزاهم الله بكل خير

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