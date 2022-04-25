البنك المركزي يحذر من الاحتيال المالي عبر تزوير أرقام الاتصال

الرياض(صدى):

كشف البنك المركزي السعودي، كيفية حدوث عمليات الاحتيال المالي عبر تزوير أرقام الاتصال، والطريقة التي يمكن من خلالها تجنبها.

وأوضح البنك المركزي، أن الاحتيال المالي يتم عبر تزوير أرقام الاتصال من خلال استخدام برمجيات مخصصة لإخفاء رقم المتصل الحقيقي، وتغييره إلى رقم آخر مثل رقم جهة عامة أو مالية، لافتًا إلى أنه يُجرى بعد ذلك الاتصال على الأفراد لطلب الإفصاح عن بيانات حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بهدف الاحتيال المالي.

وأشار إلى أنه يمكن تجنب هذا الأمر من خلال إغلاق الخط وعدم التجاوب مع أي اتصال يطلب من الشخص الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية؛ كون هذه البيانات سرية وخاصة بالمستخدم فقط، مؤكدًا على أهمية أن يكون المُستخدم واعياً لأن الجهات العامة والمؤسسات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية.