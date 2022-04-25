عامل أجنبي يتخفى بحساب مواطن سعودي للعمل في تطبيقات التوصيل (فيديو)

الرياض(صدى):

رصد حساب لشاب سعودي في بعض تطبيقات التوصيل يديره عامل أجنبي مخالف للاشتراطات التي لا تقبل سيارات متهالكة وتفتقر إلى النظافة، وذلك تحت مظلة التستر التجاري.

وقال أحد العمال خلال مداخلة على برنامج ” الراصد ” المذاع على قناة الإخبارية: أنه يقوم بتوصيل الطلبات بحساب لشاب سعودي مقابل 2000 ريال شهريًا.

وتسبب ذلك في ظهور الكثير من الظواهر المخلة بالقوانين التي تحاول الأنظمة منعها، ومن بينها تجمع العمالة على الأرصفة وازدحام السيارات في المواقف .