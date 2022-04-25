شاهد.. فهد بري يهاجم شرطيًا ويثير الزعر

وكالات(صدى):

هاجم فهد بري شرطياً وأثار الذعر في مدينة قائم شهر بشمال إيران صباح اليوم، قبل إلقاء القبض عليه ونقله إلى محمية في سمسكنده بالمحافظة نفسها.

وانتشر على مواقع التواصل كثير من الأشرطة المصوّرة التي تظهر فهداً واقفاً على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز إلى الرصيف ويلوذ بالفرار، وبيّنت مقاطع الفيديو عدداً من السكان المذعورين الذين يركضون بعيداً عنه

ويذكر أنه قد رُصد حيوانات برية مثل الذئاب والثعالب خلال الفترة الماضية في مناطق مدينية، حيث اعتدى ذئب على سيدتين مسنّتين في مدينة خلخال في الشمال الغربي .