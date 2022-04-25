طفل موهوب يتخطى عمره ويصل لدرجة البكالوريوس في الفيزياء

واشنطن(صدى):

تمكن طفل موهوب بعمر 13 عاما من الوصول إلى درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة مينيسوتا الأمريكية.

ولاحظت أسرة الطفل إليوت نانر أن الأخير يفهم الرياضيات والفيزياء فاهتموا بتعليمه، وتمكن بعمر 9 سنوات من تخطي المرحلة الثانوية ودخول الجامعة.

ومن المقرر أن يتخرج الصغير من الجامعة في الشهر المقبل، بينما تحاول أسرته توفير الأموال اللازمة لكي يواصل نجلهم مسيرته التعليمة في برنامج الدراسات العليا.

وتحتاج العائلة إلى دفع ما مجموعه حوالي 40600 دولار حتى يواصل نجلهم تعليمه، ولجأت الأسرة إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات