بالفيديو.. ١٢٠ حي سكني في الرياض تستهدفها أعمال التشجير وتطوير البنية التحتية

الرياض(صدى):

‏‎ أوضح مدير مشروع الرياض الخضراء، المهندس عبدالعزيز المقبل، أن 120 حيا سكنيا في الرياض تستهدفها أعمال التشجير وتطوير البنية التحتية.

وقال المقبل :” بدأت أعمال التشجير في ٧ مواقع، منها حي العزيزية، كما تتضمن عملية التشجير أعمال البنية التحتية اللازمة من مرافق وغيرها من العمليات التي تسبق التشجير”.

وأضاف ” ننتقي أنواع الأشجار المحلية التي تلائم بيئة مدينة الرياض، حيث هناك أكثر من ٩٨ نوع من الأشجار المناسبة، كما سيتم تنفيذ شبكات من المياه المعالجة لإيصالها إلى جميع الأحياء وتعتبر مصادر متجددة لري الأشجار “.