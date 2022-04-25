إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

وكالات(صدى):

أبرمت شركة تويتر، اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قِبل كيان مملوك بالكامل من قِبل إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولار أمريكي للسهم الواحد نقدًا، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.

ووفق شروط الاتفاقية فإن سيحصل المساهمون في تويتر على 54.20 دولار أمريكي نقدًا لكل سهم من الأسهم العادية على تويتر التي يمتلكونها عند إغلاق الصفقة المقترحة.

كما مثل سعر الشراء علاوة بنسبة 38٪ على سعر إغلاق سهم تويتر في 1 إبريل 2022، الذي كان آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك عن حصته البالغة 9٪ في تويتر.