والدة معنفة جدة: ضربها بمقبض الرشاش وحلق شعرها

جدة(صدى):

أكدت والدة معنفة جدة أنها وابنتها لن يتنازلا عن حقهما للاقتصاص من زوجها المعتدي، مشددة على عدم قبول مبررات بأن الزوج مسحور أو مريض.

وأوضحت الأم أن ابنتها تعرضت للتعنيف على يد زوجها منذ شهر رجب الماضي، حيث قام بحلق شعرها وضربها، بحسب عكاظ.

واتهمت الأم الزوج بوضع إصبعه في عيني ابنتها؛ ما تسبب في تلف عصب العين اليمنى، إضافة لإحداث مشاكل في عينها اليسرى.

وأضافت: كان يعنف أبناءه والخادمة المنزلية بطرق عدة، وواجهت ابنتي أبشع ممارسات العنف، آخرها ضربها بمقبض الرشاش بين عينيها، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للعنف على مدى أسبوع تقريبًا منذ منتصف شهر رمضان الجاري، وأن المتهم حاول التستر على فعلته.

اقرأ أيضا