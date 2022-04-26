وصفات طبيعية لعلاج جفاف الشعر وترطيبه قبل العيد

أميرة خالد(صدى):

تُعاني العديد من النساء من جفاف الشعر والذي يحول فروة الرأس إلى بشرة خشنة لذا فمن الضروري ترطيب الشعر من أجل الحفاظ عليه وإعادة تنشيط الدورة الدموية به، ونستعرض في هذا التقرير أبرز الوصفات من أجل التخلص من جفاف الشعر وترطيبه.

وصفة الألوفيرا والكركديه

اخلطي ملعقتين من اللبن الرائب مع ملعقتين من زهور الكركديه الطازجة المطحونة، ثم أضيفي ملعقة من جل الألوفيرا إلى المزيج.

طبقي الماسك على شعرك وأتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم أشطفي بعدها بماء باردة وتمتعي بشعر رطب قبل العيد.

وصفة الموز والكاكاو

اهرسي في وعاء لب ثمرة موز ناضجة مع ملعقتين من مسحوق الكاكاو، وأضيفي إليها كمية صغيرة من الحليب للحصول على معجون.

وزعي هذا الماسك على فروة رأسك بإستخدام فرشاة نظيفة، وأتركيه لمدة 30 دقيقة ثم إغسلي بعدها بالماء للحصول على شعر رطب قبل العيد.

وصفة زيت جوز الهند والسكر

ضعي في وعاء صغير ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند و4 ملاعق صغيرة من السكر، و5 قطرات من زيت النعناع الذي يعمل على تعزيز الدورة الدموية، وقطرتين من زيت شجرة الشاي.

اخلطي المكونات معاً وطبقيها على شعرك النظيف بالتساوي، ثم دلكي فروة راسك بهذا المزيج خلال فترة الإستحمام، وأتركي المزيج على شعرك إلى حين إنتهاء الإستحمام ثم إغسلي بالماء وتمتعي مع التكرار بشعر رطب وصحي قبل العيد.