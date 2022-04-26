‏بالفيديو.. استشارية: شراء المسكنات دون وصفة طبية قد يسبب الصداع

أميرة خالد(صدى):

أكدت استشاري طب الأعصاب الدكتورة نورة المسلم، أن شراء المسكنات من الصيدليات دون وصفة طبية واستخدامها عشوائيا قد يسبب “الصداع” .

وأوضحت الدكتورة نورة المسلم، عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الصداع مرض عضوي مثل بقية الأمراض ويتطلب العلاج وعدم الاعتماد فقط على مسكنات الألم، فيما يؤثر الصداع المزمن على العمل ويقلل الانتاجية ويؤثر على الحياة الاجتماعية.