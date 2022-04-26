بالفيديو.. أسعار وفئات سوبارو سولتيرا موديل 2023

أميرة خالد(صدى):

كشفت سوبارو، عن أسعار وفئات طراز سولتيرا موديل 2023 الذي يبدأ من 46,220 وبالتالي أغلى من تويوتا bZ4X موديل 2023 التي تبدأ من 43,215 ألف دولار أمريكي.

وترتبط سيارة سوبارو سولتيرا 2023 وتويوتا بي زد 4 إكس 2023 معًا منذ بداية الإعلان عنهما، وتم بناؤهما على منصة هندسية واحدة، نتيجة تطوير سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الجديدة بشكل مشترك من قبل الشركات الأم المعنية.

وتشترك bZ4X و “سولتيرا” في نفس المنصة وبالتالي العديد من المكونات الرئيسية ، لكن المشترين الذين يقارنون الاثنين سيلاحظون أن سوبارو أغلى أيضًا من توأمها تويوتا. يبدأ سعر “سوبارو سولتيرا” من 46،220 دولارًا بينما يبلغ سعر تويوتا 43،215 دولارًا.

ويتضح أن سولتيرا في فئتها الأساسية أغلى بـ 3005 دولارًا أمريكيًا من bZ4x الأقل تكلفة، فيما تتوفر “سوبارو سولتيرا” في موديل سنة 2023 بثلاثة مستويات من التجهيز المختلف: Premium و Limited و Touring، ويبدأ Limited بسعر 49.720 دولارًا ويبدأ Touring بسعر 53.220 دولارًا بينما على الجانب الآخر يتم تقديم bZ4X فقط في فئات XLE و Limited.

ويبدأ سعر تويوتا بالدفع الأمامي من سعر 47،915 دولارًا ، وتكلف الترقية إلى نظام الدفع الكلي مبلغ 2080 دولارًا إضافيًا على كلا الفئتين، بينما سيتم طرح كلا من سولتيرا وbZ4X للبيع هذا الصيف ، بكميات محدودة في البداية.